Abdulkadir Selvi: Madem PKK’ya o kadar karşısın, Kandil orada duruyor

Onur Gencer’in hem polisteki hem mahkemedeki ifadesine bakınca nedense bana çok tanıdık geldi.

Kimseyle bağlantı kurmadığını söylüyor.

PKK’dan nefret ettiği için böyle bir şeyi yapmak istediğini ifade ediyor.

Bu ifade önceden üzerinde çalışılmış, fotokopi bir ifadeye benziyor.

Her nedense bizim katiller ya milliyetçi dürtülerle bu tür cinayetleri işliyorlar ya da vatansever duygular onları siyasi suikastlar işlemeye itiyor.

Madem PKK’ya o kadar karşısın, Kandil orada duruyor.

Şimdiye kadar Kandil’e, Zap’a, Gara’ya, Sincar’a gittiklerini görmedik.

İzmir’in merkezindeki bir binaya gir, sabah kahvaltısını iki zeytin bir domatesle yapıp, kâğıt bardak içinde çayını içen genç bir kızı katlet.

Bu olayın iyi araştırılması ve aydınlatılması gerekiyor.

Çünkü aydınlatılmayan her siyasi cinayet bir sonraki suikastı teşvik ediyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı