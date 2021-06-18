Abdulkadir Selvi: Belli ki birileri düğmeye bastı

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlatılan direnişin 58.gününde köy halkına uygulanan yaptırımlar ortaya çıkmaya başladı. 80 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı para cezası kesildi. Dışarı çıkmadığını, tarlasında olduğunu söyleyen İkizdereli vatandaş komutanın cezayı verirken kendisine “Şimdi bu paraları Ali Akyıldız, Musa Yılmaz ve Murat Çepni ödesin” dediğini aktardı. Bir diğer vatandaşsa komutana yaptığının haneye tecavüz olduğunu söylediğini aktardı ve “Korkutmak için ceza kesiyorlar. Korkmuyorum, ne kadar yazarsa yazsın” dedi.