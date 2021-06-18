Abdulkadir Selvi: Belli ki birileri düğmeye bastı

Bu saldırı sadece HDP’ye değil, demokrasiye ve iç barışımıza yönelik yapılmış bir saldırıdır.
Arkasında organize bir yapı olup olmadığı ortaya çıkarılmalı.
Onur Gencer, HDP binasında 40 kişinin katılacağı toplantı yapılacağı istihbaratını alarak bu saldırıyı gerçekleştirdiyse büyük bir katliamın planlandığı açık.
Bildirilerle, video operasyonlarıyla nihayet HDP’ye yapılan kanlı saldırı ile Türkiye alacakaranlık kuşağına sokulmak isteniyor.
Belli ki birileri düğmeye bastı.
Bu olayların devamı gelecek.
Türkiye’yi bir kaos ortamına sürüklemek isteyecekler.
Bu tuzağa düşmemeliyiz.
Bu oyuna gelmemeliyiz.
Çünkü çatı çökerse hepimiz altında kalırız.