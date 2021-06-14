Abdulkadir Selvi: ABD başkanları ile görüşmelerin formatını değiştirmeliyiz

ABD başkanları ile görüşmelerin formatını değiştirmeliyiz.

ABD başkanları ile hep kriz konularını görüşüyoruz.

Elbette ki ülkeler arasında sorunlar varsa devlet başkanları bunları ele alacak.

Ancak bu tür durumlarda enerjimizi kriz konuları üzerinde harcıyoruz.

İlişkilerin geliştirilmesi konusu ise birkaç iyi niyet cümlesi olarak geçiyor.

Özal bunu başarmıştı. Özal ile Bush görüşmesinde de masada devasa sorunlar vardı.

Özal krizlere değil, fırsatlara odaklanarak yeni bir ilişki geliştirmeyi önerdi. Başarılı da oldu.

Özal ABD’den yararlandı, ABD Özal’dan yararlandı.

Elbette ülkemizin çıkarları gerektiriyorsa ABD ile de restleşebiliriz.

Zaten uzun süredir bir restleşme içindeyiz.

Ancak yeni bir başlangıç yapılabileceğine inanıyorum.

Kriz değil fırsat öncelikli bir ilişki tesis ettiğimizde şu anda sorun olarak görünen birçok şey anlamını kaybedecek demektir.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı