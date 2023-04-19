ABD’nin Trump dönemi istihbarat direktörü: Covid-19 laboratuvardan sızdı

ABD’nin eski Ulusal İstihbarat direktörü John Ratcliffe, istihbari bilgilerin, Covid-19’un kökeninin bir laboratuvar sızıntısı olduğunu iddia etti.

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Eski Başkan Donald Trump döneminde görev yapan Ratcliffe, Temsilciler Meclisi’ndeki Covid-19 salgınıyla ilgili bir komite tarafından, pandeminin kökenine ait düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ratcliffe, Covid-19’un kökenine ilişkin, “Salgının ilk yılında hükümetimizin istihbaratına herkes kadar erişimi olan bir kişi olarak bilinçli değerlendirmem, istihbaratımız tarafından bilim ve sağduyu tarafından güvenilir bir şekilde desteklenen tek açıklamanın bir laboratuvar sızıntısı olduğu ve olmaya devam ettiğidir” dedi.

Covid-19’un bir laboratuvar sızıntısı olduğuna yönelik istihbari bilgi ve kanıtların bulunduğunu anlatan Ratcliffe, bu konudaki kanıtların Vuhan laboratuvarlarındaki corona virüsü araştırmasının küresel bir salgının ortaya çıkmasından sorumlu tutulmasına gidecek kadar güçlü olduğunu öne sürdü.

Ratcliffe, benzer şekilde Çin Komünist Partisi’nin de tıbbi testler, numuneler ve verileri yok etmek, gazetecileri korkutmak ve ‘yok etmek’ ve küresel sağlık otoritelerine yalan söylemekten suçlu bulunabileceğini savundu.

Diğer yandan, eski Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı Mark Lowenthal, Covid-19’un doğal olarak mı yoksa bir laboratuvardan mı sızdığına dair bir karar vermenin bilimsel olarak zor olduğuna işaret etti.

Lowenthal, öte taraftan Çin’in bu konuda işbirliği yapmaması halinde bu sorunun neredeyse hiçbir zaman çözülemeyeceği görüşünü paylaştı.