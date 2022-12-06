ABD’li polisin ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz’ istifası

ABD’nin Florida eyaletinde bir polis şefinin, trafikte kendisini durduran memura ‘kim olduğunu’ söyleyip ayrıcalık istemesi istifayla sonuçlandı.

Fotoğraf: Tampa polisi

ABD’li polis şefi Mary O’Connor ve kocası geçen ay bir golf arabasıyla trafikte ilerlerken bir polis memuru tarafından durduruldu. Sebep, golf arabasında plaka olmamasıydı.

O’Connor, Tampa polis şefi olduğunu söyledi, rozetini gösterdi ve memura “bizi bırakacağınızı umuyoruz” dedi. Kartını verdi, “bir şeye ihtiyacın olursa beni ara” dedi. Memur, O’Connor ve eşini, haklarında bir işlem yapmadan bıraktı.

Tüm bunlar polisteki beden kamerası tarafından kaydedilince, başlatılan iç soruşturmanın ardından Mary O’Connor görevinden istifa etti.

Belediye başkanı: Özel muamele kabul edilemez

Tampa belediye başkanı Jane Castor, yaptığı açıklamada, Tampa polis şefi Mary O’Connor’un yapılan iç soruşturmanın ardından dün istifa ettiğini söyledi.

Castor, “Herhangi bir kamu çalışanının, özellikle de şehrin en üst düzey kolluk kuvvetleri liderinin, konumu nedeniyle özel muamele talep etmesi kabul edilemez” dedi.

O’Connor, istifa mektubunu göndermeden önce idari izne ayrılmış, ‘kişisel hatasının, bugüne kadar yaptıklarına gölge düşürmesine izin vermek istemediğini’ söylemişti.