ABD’li Olimpiyat şampiyonuna biber gazıyla ırkçı saldırı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, 23 Temmuz-1 Ağustos’ta düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan ADB’li cimnastikçi Sunisa Lee (18) ırkçı saldırıya uğradığını açıkladı.

Olimpiyat Oyunları’nda mücade ettiği sırada, 25 Temmuz’da çekilen bir kare. Fotoğraf: Reuters

Hmonglara (Güneydoğu Asya’da yaşayan bir halk) mensup ilk ABD’li Olimpik sporcu olarak tarihe geçen Lee, Los Angeles kentinde birkaç hafta önce etnik kökeni nedeniyle saldırıya uğradığını söyledi. Pop Sugar’a konşan Lee, Asya kökenli bir grup arkadaşıyla eğlenmeye gittiği bir akşam eve dönerken çağırdığı Uber aracını beklerken yanlarından geçen bir otomobildekilerin kendilerine, “Geldiğiniz yere dönün” diye bağırdığını anlattı.

Araçtakilerin o sırada koluna biber gazı sıkıp hızla oradan ayrıldığını belirten Lee, “Çok sinirlendim ve maalesef hiçbir şey yapamadım. Ne olduğunu anlayamadan kaçıp gittiler. Zaten bana yakışmayacak, başımı derde sokacak bir şey de yapmak istemezdim” dedi.

Anne-babası Laos’tan ABD’ye göç eden Lee, Minnesota eyaletinin başkenti St Paul’da yaşıyor, ‘Dancing with the Stars’ (Yıldızlarla Dans) programının çekimleri için Los Angeles’ta olduğunu anımsattı.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüsünün dünyanın dört bir yanına yayılmasının ardından ABD’de, Asyalılara yönelik saldırılar arttı. Nisan ayında ABD’li karateci Sakura Kokumai California eyaletinde bir parkta antrenman yaparken ırkçı saldırıya uğramıştı.