ABD’li hekim aşı olmayan hastalara bakmayacağını duyurdu

ABD’de bir aile hekimi, Covid-19 aşısı olmayan hastalara bakmayacağını açıkladı.

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Vaka sayısının yüksek olduğu Florida eyaleti sınırlarındaki South Miami’de görev yapan Lina Marraccini, kaleme aldığı mektupla kararını duyurdu. Aşısız olanların sağlık merkezindeki personel ve diğer hastaları için büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

Ülkede, böyle bir karar alan ikinci doktor olan Marraccini kamu sağlığı alanında acil bir durum olduğunun altını çizerek, “Kamunun sağlığı herhangi bir bireyin haklarından önceliklidir” ifadelerini kullandı.

Aşısı olmayan hastalara yönelik yasak kararını ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer/BioNTech aşısının ağustos sonunda onayladıktan sonra aldığını belirten aile hekimi, 15 Eylül’den itibaren birinci dozlarını yaptırmamış olan hastalara bakmayacağı bilgisini paylaştı.

İnsanların seçme şansına saygı duyduğunu vurgulayan Marraccini, “Bu tercihler başkalarının sağlığını etkilerse o zaman bu benim için önemli bir sorun” dedi.

Aşı olmamak için tıbbi bir nedeni olanların yasak kapsamında tutulmayacağını belirten Marraccini, kendilerine başka bir aile hekimi bulana kadar aşı yaptırmayanlara sanal ortamda randevu verebileceğini duyurdu.

Marraccini, Hipokrat Yemini’ne aykırı bir şey yapmadığının da altını çizdi: “Hipokrat Yemini bilim odaklıdır. Ben bilimin izinden gidiyorum.”

Alabama eyaletinde yaşayan Dr. Jason Valentine ağustos ayında 1 Ekim’den itibaren aşısız hastalara bakmayacağını açıklamıştı.