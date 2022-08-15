ABD’li bankalar Rus tahvillerinde tekrar alım-satıma başladı

ABD Hazinesi, düzenlemelerin ardından ABD’li bankaların Rus tahvilleriyle işlem yapmasını tekrardan mümkün kıldı.

Fotoğraf: Reuters

Bazı büyük ABD bankaları son günlerde Rus borçlanma araçlarında alım satım işlemine aracılık etmeye başladı. Böylece Batılı yatırımcıların, artık dokunmak istemediği Rus tahvillerini satmaları mümkün olacak.

ABD Hazinesi, Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya’ya karşı yaptırımlar başlatmıştı. ABD ve Avrupalı yatırımcılar, Reuters’a konuşan iki bankacılık kaynağı ve bir yatırımcının verdiği bilgiye göre hazirandan itibaren Rus tahvil piyasasından çekilmişti.

ABD Hazinesi tarafından temmuzda yayımlanan yönergelere göre ABD’li yatırımcılar ellerindeki Rus tahvillerini satabilmeye başlarken, altı büyük banka Reuters’ın ulaştığı e-postalar, müşteri notları ve diğer belgelere göre Rus devlet ve şirket tahvili piyasasında tekrar aracılık hizmeti vermeye başladı.

Belgelere göre JPMorgan (JPM.N), Bank of America (BAC.N), Citigroup (C.N), Deutsche Bank (DBKGn.DE), Barclays (BARC.L) ve Jefferies’in (JEF.N) piyasada tekrar faaliyete geçti.