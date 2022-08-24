ABD’den Suriye’de İran bağlantılı hedeflere hava saldırısı

ABD ordusu, Suriye’nin doğusunda yer alan Deyrizor vilayetinde İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı grupların kullandığı tesislere hava taarruzu düzenledi.

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ABD’nin dünkü saldırısı, Washington’un Tahran’la 2015 nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirme müzakerelerinde girilen hassas bir dönemde düzenlendi. Eski başkan Donald Trump’ın çekildiği anlaşmayı yeniden hayata geçirmek isteyen ABD, Avrupa Birliği’nin hazırladığı taslak anlaşma metnine yanıt vermeye hazırlanıyordu.

ABD ordusunun açıklamasında hava saldırısının, ABD birliklerini İran’ın desteklediği grupların taarruzlarından korumak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Ordu sözcüsü Albay Joe Buccino, “Saldırılar için talimatı başkan verdi” dedi.

Taarruzlarda insansız hava aracı mı, savaş uçağı mı kullanıldığı ve can kaybı olup olmadığı belirtilmedi.