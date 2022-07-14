ABD ve İsrail’den İran’ın nükleer silah bulundurmasına karşı mutabakat

ABD Başkan Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid’le, İran’ın nükleer silah bulundurmasına karşı mutabakat imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Joe Biden’in Ortadoğu gezisi devam ediyor.

İran’ın nükleer silah edinmesine karşı çıkmak için imzalanan mutabakatın ardından iki ülkenin liderlerinden açıklamalar geldi.

Biden “İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz. Bunu sağlamak için gerekirse güç kullanacağız” derken Lapid “Bu mutabakat, çatışmayı önlemenin bir yolu. İran’ın durdurmanın yolu, İran’ın özgür dünyanın güç kullanacağından çekinmeyeceğini bilmesidir” dedi.

Biden, ayrıca mutabakatla ilgili “İran’ın nükleer silah edinmemesi ABD, İsrail ve dünyanın geri kalanı için hayati bir güvenlik çıkarı” dedi.

Joe Biden, İsrail’i, başkan olarak ilk kez ziyaret etti. İki ülke, İran konusunda bir süredir ayrı düşse de mutabakat ABD ve İsrail’in İran karşısında tekrar birleştiğini gösteriyor.

İran, 2015’te nükleer çalışmalarını sınırlamayı öngören uluslararası bir antlaşma imzalamıştı. Eski başkan Donald Trump, ABD’nin de taraf olduğu antlaşmadan 2018’de çıkmıştı. İran da son dönemde nükleer çalışmalarını hızlandırmıştı.

İran’dan mutabakatla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.