ABD’den ‘karbon giderme’ teknolojisi için milyarlarca dolarlık adım

ABD, sürdürülebilirliğe destek olmak için büyük bir adım attı. Ülke, karbon giderme teknolojisinin geliştirilmesini hızlandırmak için 3,5 milyar dolarlık program başlattı.

İklim krizi, hızla küreselleşen ve değişen dünyanın öne çıkan sorunları arasında yer alıyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma, daha yaşanabilir bir dünya için neler yapılabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Üretim faaliyetlerinin doğaya zarar vermeden yürütülmesi için giderek daha fazla ülke elini taşın altına koyuyor. Sürdürülebilirliğe destek vermek için çeşitli projeler geliştiriliyor.

Yükselen değer: Karbon giderme teknolojisi

Karbon giderme teknolojisi, dünyanın yükselen yeni trendi. Bu teknoloji, özellikle geçen birkaç aydır yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Kuzey Amerika ve Avrupa’da geliştirilen üç büyük doğrudan hava yakalama projesi bulunuyor. Bunda uluslararası aktörlerin etkisi büyük. BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), geçen ay yayımladığı raporunda karbonu emen ağaçların dikilmesinden, havadan karbondioksiti doğrudan emecek teknolojilerin geliştirilmesine kadar tüm dünyanın ‘karbon giderme’ konusunda çaba harcaması gerektiğini açıkladı. Amaç, iklim krizinin önüne geçmek için küresel hedeflere ulaşmak.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, IPCC’nin raporu için “Karbon kirliliğini doğrudan hava yakalama ve güvenli depolama yoluyla ortadan kaldırmanın iklim kriziyle mücadelenin önemli bir unsuru olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi. Granholm böylece ABD’nin bu alana katkı sağlayacağının da sinyallerini verdi.

Reuters’ın aktardığına göre ABD, karbon giderme teknolojisine destek vermek için büyük bir adım attı. Ülkenin enerji bakanlığı, teknolojinin geliştirilmesini hızlandırmak için dört büyük ölçekli projeyi finanse edeceğini açıkladı. Böylelikle, Joe Biden yönetiminin belirlediği ‘net sıfır emisyon’ hedefine bu yüzyılın ortasına kadar ulaşmaya destek olacak teknolojilere 3,5 milyar dolar yatırılacak. Program aracılığıyla karbondioksit taşıma ve depolama altyapısının yaygın şekilde kullanılmasını teşvik etmek için dört bölgesel hava yakalama merkezi kurulacak.

Watering Young Plant – Vintage Effect

Teknoloji devleri de destekliyor

ABD’nin karbon giderme teknolojisinin geliştirilmesini hızlandırmak için verdiği desteklerin yanı sıra birçok şirket bu alanda yatırım yapıyor. Bu yılın başlarında teknoloji devleri Google, Shopify, Meta ve Stripe, karbon giderme teknolojisinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini desteklemek için 1 milyar dolar değerinde bir fon başlattı.

Tesla CEO’su Elon Musk da geçen yıl uzmanlara, yeni karbon giderme teknolojileri geliştirmelerini teşvik etmek için 100 milyon dolarlık para ödülü teklif etti.

Sürdürülebilirliğe ve karbon giderme teknolojisine verilen destekler, önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağa benziyor.