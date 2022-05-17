Mey | Diageo’dan bir yılda 67 sürdürülebilirlik projesi

Mey | Diageo sürdürülebilirlik kapsamında bir yılda 67 proje uyguladı.

1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 dönemini kapsayan 2. Sürdürülebilirlik Raporu’na göre şirket ‘Toprağa Sıfır Atık’ hedefine ulaştı.

Ayrıca;

-Tesislerde yenilenebilir enerji kullanımı artırıldı: Alaşehir’de yüzde 47,39, Tarsus’ta yüzde 40,09 ve Nevşehir’de yüzde 31,96.

-Merkez ofis dahil olmak üzere tüm lokasyonlarda ‘Toprağa Sıfır Atık’ hedefine ulaşıldı ve 1295 ton CO 2 salınımı engellendi.

-346 ton cam ve 11 ton kâğıt/karton atığı önlendi.

– ‘A’dan Z’ye Kapsayıcılık Sözlüğü’, ‘Yöresel ve Etnik Yemek Kitabı’ ve ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Politikası ve El Kitapçığı’ yayınlandı.

‘Başka bir şirket mümkün’

Levent Kömür

Mey | Diageo Genel Müdürü Levent Kömür şunları söyledi: “‘Tohumdan kadehe kadar sürdürülebilirliğe öncülük etme’ prensibiyle çıktığımız yolda, ülkemiz ve gezegenimiz üzerinde yaratacağımız olumlu etkinin her yıl artarak devam edeceğine inanıyor, bunun için çalışıyoruz. Tarıma dayalı endüstrinin bir temsilcisi olmakla beraber, aynı zamanda hem çiftçi hem de sanayici bir şirket olarak sürdürülebilir ekonomiye yürekten inanıyoruz. Nitekim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile hizalı olarak tamamladığımız 67 proje bunun bir göstergesi…”

Kömür, şöyle devam etti: “Gelişme gösterdiğimiz birçok alan var ama bundan da önemlisi -rakamların çok daha ötesinde- inanç, özveri, sabır, emek ve çok güçlü bir iddia var: ‘Başka bir şirket mümkün’… Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarla, bunun mümkün olduğunu göstermeye çalışıyoruz. İnsana, doğaya ve paydaşlarımıza saygı temelleri üzerine inşa ettiğimiz bu yaklaşımla, ‘Sanatı destekleyen, tüm canlıların haklarını savunan, çevreye pozitif etki yapan bir şirket mümkün’ diyoruz. İçinde bulunduğumuz toplum ve paydaşlarımız için çevresel, toplumsal ve yönetsel dengeyi sağlama ve faaliyetlerimiz aracılığıyla uzun dönemli, sürdürülebilir değer yaratma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”