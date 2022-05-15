15 Mayıs’ta iklim için el ele

İklim değişikliği ve küresel ısınma, daha yaşanabilir bir dünya için neler yapılabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Kamuoyunun dikkatini iklim değişikliği ve küresel ısınmaya çekmek, bu alanda dünya çapında farkındalık yaratmak için her yıl 15 Mayıs ‘Dünya İklim Günü’ olarak kutlanıyor.

Fotoğraf: Pixabay

İklim değişikliği ve küresel ısınma, hızla küreselleşen ve değişen dünyanın öne çıkan sorunları arasında yer alıyor. Öyle ki, dünyamızın içinde bulunduğu durumu ‘iklim krizi’ olarak tanımlamak mümkün. İklim krizine neden olan birincil faktörse insan faaliyetleri.

Araştırmalara göre Türkiye’de iklim krizinin etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Aşırı hava olaylarına sıklıkla rastlanıyor, çevre kirliliği artıyor. Sel faaliyetleri ve orman yangınları günlük hayatımızın bir parçası haline geliyor. Krizin boyutu derinleştikçe, kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmaların sayısı artıyor. Kampanyalar ve araştırmalar, toplumun ilgisini canlı tutmayı hedefliyor.

Türkiye’de her yıl birçok kuruluş ve sivil toplum örgütü, toplumun ilgisini bu krize yoğunlaştırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Change.org Türkiye’nin ‘Dünya İklim Günü’ kapsamında bu yıl yaptığı ‘iklim kampanyaları çalışmaları’ ön plana çıktı.

Fotoğraf: Pixabay

Change.org Türkiye, iklim krizinin nedeninin insan faaliyetleri olduğuna dikkat çekmek ve buna yönelik bir farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl, yurttaşların ve kurumların başlattığı iklim kampanyalarını bir araya getirdi.

İklim kriziyle mücadele için öne çıkan 70 imza kampanyasına 700 bini aşkın kişi destek oldu.

Bilimsel raporlara göre Türkiye, aşırı hava olaylarına karşı Avrupa’nın en kırılgan ülkesi. Change.org Türkiye İklim Programı Yöneticisi Yaz Güvendi, iklim krizinin etkilerinin Türkiye’de gün geçtikçe daha fazla hissedildiğini söyledi.

Güvendi, 2021’de 1024 aşırı hava olayı görüldüğünü ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Araştırmalar, iklim krizine yönelik farkındalığın Türkiye’de giderek arttığını gösteriyor.