ABD’de silahlı saldırı: İki ölü, 28 yaralı

ABD’nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN’in aktardığına göre, Baltimore Polis Sözcüsü Lindsey Eldridge, sabah erken saatlerde şehirde bir etkinlikte bulunan kalabalığa ateş açıldığını belirtti.

Yetkililer, silahlı saldırıda iki kişinin öldüğünü, 28 kişininse yaralandığını kaydetti.

Yaralıların dokuzunun hastaneye sevk edildiği ve üçünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanıkları, ‘Brooklyn Günü’ etkinliği adı altında toplanan kalabalığa ateş açıldığını, 20 ila 30 el silah sesi duyduklarını söyledi.

Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.