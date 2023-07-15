ABD’de silahlı saldırı: En az dört ölü

ABD’nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, saldırıda dört kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.
Polisin, başkent Atlanta’nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.
Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.