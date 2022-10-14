ABD’de silahlı saldırı: Beş ölü

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yürüyüş parkurunda ateş açan saldırgan, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu beş kişiyi öldürdü.

AA’nın haberine göre polis yetkilileri, saldırganın saatlerce kaçtıktan sonra bir evde sıkıştırılıp yakalandığını bildirdi.

‘Beyaz genç erkek’ olarak tanımlanan şüpheli, gözaltına alındı. Polis, arama esnasında bölgedekileri evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyalet Valisi Roy Cooper, “Bu gece terör kapımıza kadar geldi. Her topluluğun kabusu Raleigh’e geldi. Bu, işlenen anlamsız, korkunç ve çileden çıkaran bir şiddet eylemidir” dedi.