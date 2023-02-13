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ABD’de sekizgen ‘uçan cisim’ düşürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Michigan eyaletindeki Huron Gölü üzerinde bir ‘tanımlanamayan cisim’ düşürdüğünü duyurdu.

Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin’e ait yüksek irtifa balonu ve üç tanımlanmayan cisim olmak üzere dört hava unsurunu düşürmüş oldu.


4 Şubat’ta vurulan Çin’e ait yüksek irtifa balonu. Fotoğraf: AA

ABD ordusu, Montana üzerinde tespit ettiği Çin’e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat’ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon, ayrıca 9 Şubat’ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü. 11 Şubat’ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada’nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı’nın (NORAD) ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.

Düşürülen cisimlerin yerleri. Görsel: BBC

Spekülasyonlara neden oluyor

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük Göller Bölgesi’ndeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı (Pentagon) benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cismi indirdi” dedi.

Emekli korgeneral Bergman, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı.

Uçan cisimlerin artması ve yetkililerden net açıklama gelmemesi spekülasyonlara neden oluyor. Sosyal medyada, tanımlanamayan cisimlerin ‘dünya dışı’ olduğu söylentisi sahte görüntülerle yayılıyor. 

Tesla ve Twitter’ın sahibi milyarder işadamı Elon Musk da bu tartışmaları tiye alarak ”Endişelenmeyin, sadece birkaç uzaylı arkadaşım uğradı” dedi.

Pentagon: F-16’yla düşürüldü

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, başkan Joe Biden’ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16’sı tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Ryder, “Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı” dedi.

Ryder, cismin vurulduğu yerin hem karada olası hasarın önüne geçmek hem de cismin kalıntılarını toplanmasının kolaylaştırmak için seçildiğini belirtti.

Sözcü, şunları kaydetti: “Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), cismi pazar sabahı tespit etti, görsel ve radar takibini sürdürdü. Uçuş rotası ve radar verilerine dayanarak, bu cismin, Montana’daki hassas savunma bölgelerinin üzerinde alınan radar sinyaline makul bir şekilde uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik ancak güvenli bir uçuş tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirdik.”

Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, nesnenin yapı olarak sekizgen göründüğünü, iplerin sarktığını ancak fark edilebilir bir yük taşımadığını söyledi.

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