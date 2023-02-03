ABD: Çin balonunun ABD hava sahasında bulunması uluslararası hukukun ihlalidir

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD hava sahasındaki Çin ‘casus balonu’na ilişkin “Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez” dedi.

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Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden’ın Philadelphia’daki programı için bulunduğu uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD hava sahasında bulunan Çin’e ait balona ilişkin soruları yanıtlayan Jean-Pierre, Çin yetkililerinin balonun ABD hava sahasına girmesine ilişkin ‘üzüldüklerini’ açıklamalarından haberdar olduklarını söyleyerek “Başkan her zaman Amerikalıların güvenliğini ve Amerikan halkının güvenliğini ilk sıraya koyar” dedi.

Sözcü Jean-Pierre, “Bu Başkan’ın yönetimi altında Çin’i alt etmeye, ulusal güvenliğimizi korumaya ve özgür ve açık bir Hint Pasifik’i ilerletmeye her zamankinden daha fazla hazırız” diye konuştu.

Biden’ın Salı gününden itibaren söz konusu balonla ilgili bilgilendirildiğini aktaran Jean-Pierre, başkanın Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili kararını da desteklediğini bildirdi.​​​​​​