ABD’de norovirüs vakalarında artış

ABD’de halk arasında ‘mide gribi’ olarak da bilinen norovirüs vakaları artıyor.

Norovirüs, gastrointestinal enfeksiyonlara yol açarak kusma, ishal, mide ağrısı ve ateş gibi belirtilere neden olur. Genellikle bir ila üç gün süren bu hastalık, özellikle kış aylarında artar.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre 5 Aralık itibarıyla sadece bir haftada 91 norovirüs vakası kaydedildi. 2020’nin aynı döneminde sadece iki vaka görülmüştü. Önceki yıllarda en yüksek erken dönem vaka sayısı da 56’ydı.

TRT Haber‘in aktardığına göre CDC, artışın sebebinin bilinmediğini ancak salgınların belirli bölgelerde yoğunlaştığını açıkladı. Minnesota’da aralıkta 40’tan fazla vaka bildirildi, bu sayı eyalette normalde görülen vaka saysının iki katı.

Hastalık enfekte kişilerle doğrudan temasla bulaşır. Ancak bozulmuş gıda veya içecekler de virüsü taşıyabilir. Virüs, düşük sıcaklıklara dayanıklı olduğundan, kış aylarında daha yaygındır.

CDC’ye göre enfekte bir kişi henüz semptom göstermeden saatler önce bulaşıcı hale gelir ve iyileştikten sonra haftalarca bulaşıcılığını sürdürebilir. Bu da hastalığın fark edilmeden yayılmasına neden olur.

Halk sağlığı yetkilileri, hastalara semptomlar geçtikten sonra en az iki gün evde kalmalarını ve bol sıvı tüketmelerini tavsiye ediyor.

Sıcak su ve sabunla elleri yıkamak en etkili korunma yolu olarak gösterilse de uzmanlar çoğu el dezenfektanının norovirüsü öldürmediğini belirtiyor.

Ağustostan beri takip edilen vaka sayısı 5 Aralık’ta 500’e ulaştı.