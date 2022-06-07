ABD’de maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat uyarısı ikinci düzeye çıkarıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı seviyesini, ‘gelişmiş önlemlerin uygulanmasını’ öngören 2’ye çıkardı.

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CDC’nin açıklamasında bu kapsamda gelişmiş önlemler alınması tavsiye edildi.

Açıklamada, “Genel halk için şu an risk düşük, ancak ateş ve titreme olsun veya olmasın yeni açıklanamayan deri döküntüsü benzeri rahatsızlık durumunda derhal tıbbi yardım almalısınız” dendi.

CDC’nin salgın hastalıklarına karşı üç tür seyahat uyarı seviyesi bulunuyor. 1’inci düzeyde uyarı için “Olağan önlemleri uygulayın” denirken, 2’nci düzeyde ‘gelişmiş önlemlerin uygulanması’, 3’üncü düzeyde de vatandaşlardan ‘zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması‘ isteniyor.