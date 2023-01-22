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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de kutlamaya silahlı saldırı: Dokuz ölü

ABD’nin Los Angeles şehrinde binlerce kişinin katıldığı Ay Yeni Yılı kutlaması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda dokuz kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de silahlı saldırı. (AA-Arşiv)
ABD’de silahlı saldırı. (AA-Arşiv)

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre; polis yetkilileri, saldırının Monterey Park’taki Garvey Bulvarı’ndaki bir iş yerinde gerçekleştirildiğini ve saldırganın erkek olduğunu bildirdi.


Bölgede iş yeri bulunan Seung Won Choi, saldırıdan kaçan üç kişinin içeri girerek ve kendisine kapıyı kilitlemesini söylediğini aktardı.

Choi, iş yerine sığınanların, saldırganın tüfek taşıdığını ve yedek mermilerinin bulunduğunu anlattığını kaydetti.

Polis, saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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