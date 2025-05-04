ABD'de firar ettiği sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı

ABD’nin Georgia eyaletindeki hapishanede, firar ettiği sanılan ve 12 saat boyunca acil durum halinde aranan mahkumun adliye nezarethanesinde unutulduğu ortaya çıktı.
Georgia eyaletindeki hapishane yetkilileri, sayım sırasında 1984’te cinayetten hüküm giyen Julian Brooks Deloach isimli mahkumun hücresinde olmadığını fark etti.
Hapishanede acil durum ilan eden yetkililer tüm kapıları kilitleyerek mahkumu aramaya başladı.
Bütün hücreler arandıktan sonra kamera kayıtlarının incelenmesine karar verildi.
Yetkililer, firari olduğu zannedilen mahkumun adliye nezarethanesinde unutulduğunu ve 12 saat boyunca orada beklediğini fark etti.