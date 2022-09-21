ABD’de evden çalışanların sayısı iki yılda üç katına çıktı

Amerika Birleşik Devletleri resmi Nüfus Bürosu’nun (Census Bureau) yaptığı araştırmaya göre ABD’de evden çalışan kişi sayısı 2019-2021 yılları arasında üçe katlandı.

Fotoğraf: Census Bureau

Büronun geçtiğimiz hafta yayımlanan raporuna göre, 2019 ve 2021 arasında evden çalışan kişilerin oranı yüzde 5,7’den (yaklaşık 9 milyon kişi) üç katına çıkarak yüzde 17,9’a (27,6 milyon kişi) yükseldi.

ABD Nüfus Bürosu’nun rakamları, District of Columbia’da (Columbia Bölgesi) çalışanların yaklaşık yarısının (yüzde 48,3) işlerini evden çalıştığını ve bunun 2021’de evden çalışanlar arasında en yüksek yüzdeye sahip olduğunu gösteriyor.

Evden çalışanların yüzdesinin en yüksek olduğu diğer eyaletler yüzde 24,2 ile Washington, yüzde 24 ile Maryland, yüzde 23,7 ile Colorado ve yüzde 23,7 ile Massachusetts.