ABD’de ertesi gün haplarının satışı artan talep nedeniyle kısıtlandı

ABD’de kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran mahkeme kararının ardından ertesi gün haplarına talep büyük ölçüde arttı. Satıcılar önlem olarak müşteri başına satış kısıtlaması getirdi.

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BBC’nin haberine göre, ilacın reçetesiz olarak alınabildiği Walmart, Amazon ve Rite Aid gibi büyük marketler satışı adede bağladı. Bu hafta büyük eczane zincirlerinden CVS de geçici bir kota getirmiş, ardından bunu kaldırmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını geçtiğimiz cuma günü iptal etmişti. Kararın ardından yedi eyalette kürtaj yasaklandı. Yaklaşık 16 eyaletin de önümüzdeki haftalarda kürtajı yasaklaması veya ciddi oranda kısıtlaması bekleniyor.