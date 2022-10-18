ABD’de eczanelerde reçetesiz işitme cihazı satılacak

ABD’de zincir eczanelerde uygun fiyatlı reçetesiz işitme cihazları satılacak.

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Teknolojik gelişmeleri ve girişim dünyasını yakından izleyen TechCrunch’ın haberine göre, yaz aylarında John Biden yönetimi ‘Amerikan ekonomisinde rekabeti teşvik ederek pazardaki tekeli kırmak için‘ bir dizi karar aldı. Daha uygun fiyatlı işitme cihazlarının reçetesiz temin edilmesi de bu kapsamdaydı.

Şimdi büyük ABD eczane zincirleri, piyasaya yeni çıkan ya da yakında çıkacak olan işitme cihazlarını reçetesiz olarak satmaya hazırlanıyor.

CVS, Walgreen, Walmart, Best Buy gibi zincirlerde satılacak ürünlerin 200-800 dolar arasında değişen bir fiyat yelpazesinde olacağı belirtiliyor.