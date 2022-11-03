ABD’de eczane şirketleri, ‘opioid’ davaları için 10 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD’de eczane şirketleri CVS ve Walgreen, kendilerine karşı açılan ‘opioid’ davalarında anlaşma yoluna gitti. İki şirket, toplam 10 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. New York Times, Walmart’ın da 3,1 milyar dolar tazminat ödeme konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

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ABD’de değişik zamanlarda opioid krizinden etkilenen eyaletler, belediyeler ve yerli kabileler tarafından açılan davalarda, özellikle CVS, Walgreens ve Walmart şirketleri ülkedeki opioid krizinden sorumlu tutulmuştu.

Dava dilekçelerinde, ilgili büyük şirketlerin insanlarda bağımlılığa neden olacağını bildikleri halde çok miktarda ağrı kesici dağıtımı yaparak opioid salgınından milyarlarca dolar kazandıkları iddia edilmiş, bu şirketlerin opioid ağrı kesici ilaçlarının dağıtımını kontrollü şekilde yapma yükümlülüğü bulunduğu savunulmuştu.

Federal hükümet kayıtlarına göre, ABD’de 2001’den bu yana opioid ilaçlarının kötü kullanımından dolayı yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ABD’nin en büyük eczane şirketlerinden CVS ve Walgreens’in, opioid ilaçları nedeniyle aleyhlerine açılan binlerce dava için toplam 10 milyar dolar tazminat ödeme konusunda anlaştığı belirtildi.

CVS’den yapılan açıklamada, kendilerine karşı açılan opioid davalarını ‘önemli ölçüde çözmek’ için tasarlanmış 5 milyar dolarlık bir anlaşmayı kabul ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Uzun süredir devam eden bu iddiaları çözmekten memnuniyet duyuyoruz. Bunları geride bırakmak, müşterilerimizin, meslektaşlarımızın ve hissedarlarımızla birlikte tüm tarafların çıkarınadır” denildi.

Ülkedeki opioid krizi konusunda CVS’in eyaletler, belediyeler ve kabilelerle çalışmaya kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, “Reçeteli opioidlerin yasa dışı kullanımını azaltmaya yardımcı olmak için kendi önemli girişimlerimizi sürdüreceğiz” denildi.

Eyalet, belediye ve kabile düzeyindeki temsilcilerle varılan anlaşmaya göre tazminat ödemelerinin 2023’ten itibaren gelecek 10 yıl içinde anlaşmaya katılan taraflara yapılacağı bilgisi paylaşıldı.