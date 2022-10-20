ABD’de Covid-19 aşısını çocuklara uygulanan aşı listesine ekleme tavsiyesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 aşısını çocukların ve yetişkinlerin aşı takvimine eklemeyi tavsiye etti.

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CDC Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi’nin oylamasında 15’e karşı sıfır oyla Covid-19 aşısının, çocuk doktorlarının gelişimleri boyunca belirli yaşlarda çocuklara verdikleri aşı listesine eklenmesini tavsiye etti.

AA’nın haberine göre tavsiye kararının yetişkinleri de kapsadığı ancak her iki grup için zorunlu olmadığı kaydedildi. CDC’nin tavsiyelerini uygulayan birçok eyaletin, Covid-19 aşısının takvime eklenmesini devlet okullarındaki öğrenciler için mecburi kılabileceği değerlendirildi.

Çocuklarda Covid-19 aşısı yaptırma oranlarının genelde düşük seyrettiğine, CDC’nin aldığı tavsiye kararını eyaletlerin programlarına alması halinde çocuklarda virüse karşı aşılanmayı artırabileceğine dikkat çekildi.

Bazı uzmanlar karşı çıkıyor

CDC’nin kararına yönelik bazı aileler endişelerini dile getirirken bir kısım sağlık uzmanları da Covid-19 aşısının takvime eklenmesi tavsiye kararını gereksiz bularak bunun mevcut programdaki diğer aşılara olan güveni sarsacağını öne sürdü.

CDC’nin kararını destekleyenlerden Philadelphia Çocuk Hastanesinden Dr. Paul Offit, her yıl doğan 3 ila 4 milyon çocuğun Covid-19 virüsüne maruz kaldığına işaret ederek bu uygulamanın birçok çocuğun hayatını kurtaracağını savundu.

Federal yetkililer, ABD’de altı aydan büyük yaş grupları için iki doz halinde BioNTech/Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği aşıları tavsiye ediyor.