ABD’de bu sefer de organik havuç kaynaklı ‘E.coli’ salgını: Bir ölü

ABD’de bu sefer de ‘E.coli’ hastalığı California eyaletindeki Grimmway Farms’ın ürettiği organik havuçlardan yayıldı. Bir kişi ölürken toplamda 39 vaka tespit edildi.

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ABD’de 23 Ekim’de Mcdonalds kaynaklı ‘E.coli’ nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin öldüğü açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin 14 eyaletinde McDonalds restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili ‘E.coli’ bakterisi nedeniyle hasta sayısı 104’e yükselmişti.

TRT Haber‘in aktardığına göre bu sefer de organik havuç kaynaklı hastalık California eyaletinde görüldü.

Salgın sebebiyle bölgede şu ana kadar 39 vaka tespit edildi. Bir kişi öldü, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Grimmway Farms, ‘Marketlerde olmaması gereken ancak hala tüketicilerin buzdolabı veya derin dondurucularında bulunabilecek’ havuç ürünlerini geri çağırdı.

Çağrılan ürünler arasında 14 Ağustos – 23 Ekim 2024 arasında satılan organik bütün havuçlar ve 11 Eylül – 12 Kasım 2024 arasında tüketilmesi önerilen organik bebek havuçlar yer alıyor.

Yetkililer, Grimmway Farms’ın geri çağırdığı havuçları tüketmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Bu havuçlardan satın alan vatandaşlara ürünleri hemen atması veya satın alınan mağazayla iletişime geçilmesi tavsiye edildi.