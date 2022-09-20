ABD’nin Montana eyaletinde trans bireyler doğum sertifikalarını değiştirebilecek

ABD’de Montana Eyaleti Sağlık Departmanı, trans bireylere doğum sertifikalarını değiştirme yolunu açan mahkeme kararını uygulayacağını açıkladı.

Yargıç Michael Moses

Montana Bölge Yargıcı Michael Moses geçen hafta trans bireylerin, doğum belgelerindeki ‘cinsiyet‘lerini değiştirebilecekleri yönünde karar vermişti.

Uzun süre devam eden tartışmalardan sonra, dün Montana Sağlık Departmanı, karara uyacağını ve trans bireylerin doğum sertifikalarını değiştirmelerine izin vereceğini açıkladı.

Montana konuyu bir süredir tartışıyor. Doğum sertifikasında, eğer bir yazım yanlışı vs. yoksa değişiklik yapılamıyor. Yargıç Moses söz konusu uygulamayı geçici olarak durdurdu ve trans bireylerin cinsiyetlerini kağıt üstünde de değiştirmelerini mümkün kılan yasal zemini sağladı.

Doğum sertifikası neden önemli?

ABD’de ‘doğum sertifikası’ doğumu belgeleyen basit bir dokümanın ötesinde anlam taşıyor. Hayatın her dönemimde vatandaşın karşısına çıkıyor.

Kişinin kimliğini ve uyruğunu doğrulamak için gerekiyor. Sağlık hizmetlerinde ve sosyal hizmetlerden yararlanmak için, eğitime, miras mülküne erişim için kullanılıyor. Yasal olarak çalışmak, ehliyet ve pasaport almak, banka hesabı açmak ve oy kullanmak için de doğum sertifikası gerekiyor.