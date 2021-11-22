ABD’de bir araç Noel geçidindeki kalabalığa daldı: Beş ölü, 40’ı aşkın yaralı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde Noel geçidine katılan kalabalığın üzerine araç sürülmesi sonucunda beş kişi hayatını kaybetti, 40’ı aşkın kişi yaralandı.

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Waukesha kentinde, dün öğleden sona düzenlenen geçit sırasında bir arazi aracının kalabalığın içine hızla daldığını açıklayan polis şefi Dan Thompson, “Hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin rakam değişebilir. Sürekli yeni bilgi geliyor. Ekiplerimiz kimlik tespiti için çalışıyor, ölenlerin ve yaralananların yakınlarına ulaşmaya çalışıyor” dedi.

ABC’nin haberine göre Thompson, 11 yetişkin ve 12 çocuğun ambulanslar ve polis ekipleri tarafından altı farklı hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kentin polis şefi olarak yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunun altını çizen Thompson, saldırıda kullanılan aracın bulunduğu, bir kişinin gözaltında olduğu bilgisini aktardı ve toplumu bu zor günde birlik olmaya, birbirinin yaralarını sarmaya çağırdı.

Yaralı 13 kişinin tedaviye alındığı Aurora Tıp Merkezi, hastanedeki bu kişilerin, üçünün hayati tehlikesi bulunduğunu, dördünün durumunun ağır olduğunu, altısının ise hafif yaralı olduğunu açıkladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) sözcüsü de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söylerken saldırının terör saldırısı olup olmadığının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Saldırının düzenlendiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Thopmson en az 24 saat süreyle bölgenin yaya ve araç giriş çıkışına kapalı olacağını, okulların da bugün kapalı olacağını duyurdu.