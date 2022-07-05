Başına beş yılda üç kez talih kuşu konan kadın, kazandıran taktiğini anlattı

ABD’nin Maryland eyaletinde bir kadın beş yıl içinde üç kez kazı kazan biletlerinden en az 100 bin dolarlık ikramiye kazandı. Başarısını stratejiyle birleştirdiği şansına bağlıyor.

Fotoğraf: Saurabh Solanki/Unsplash

Maryland Lotterry’nin açıklamasına göre 30 yaşındaki kimliği açıklanmayan kadın Wicomico bölgesinde yaşıyor.

Kazandığı son ikramiyeyi görünce gözlerine inanamadığını anlatan kadın üç kez kazanmayı nasıl başardığını soran piyango yetkililerine şu cevabı verdi: “Kocamla piyangonun internet sitesinde hangi ikramiyelerin uzun süredir satışta olduğuna bakıyoruz. Biletleri onlardan seçiyoruz.“

Bu aşamadan sonra da şans işin içine giriyor. Talihli kadın içgüdülerine göre biletleri hangi dükkandan alacağına karar veriyor.

Peki iki kez 100 bin doların üzerinde ikramiye kazandıktan sonra heyecan durumu nasıl: “Şaka mı yapıyorsunuz. İlk iki seferinde olduğu gibi heyecanlıyım, bu inanılmaz bir şey!“

Kazandığı ikramiyelere gelince… Çocukları için bankada biriktiriyor.