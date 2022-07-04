ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı: Beş ölü, 16 yaralı

ABD’nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasındaki silahlı saldırıda beş kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları kutlamaların olduğu alanda yerde kanlar içinde yatanlar olduğu bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanındaki kalabalığın panik halinde kaçıştığı görülüyor.

Highland Park polisi, Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreninde, kimliği belirsiz saldırganın silahlı saldırısında ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.