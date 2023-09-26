Amazon’a ‘tekel gücünü yasa dışı kullanmak’tan dava

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve 17 eyalet başsavcısı, Amazon’a tekel gücünü yasa dışı şekilde kullanarak rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle dava açtı.

Fotoğraf: AA

AA’nın FTC açıklamasından aktardığına göre şirketin eylemlerinin fiyatların düşmesinin durmasına, satıcılardan aşırı yüksek ücret alınmasına, kalitenin düşmesine, inovasyonun bastırılmasına ve rakiplerin Amazon’a karşı adil bir şekilde rekabet etmesinin engellenmesine olanak sağladığı savunuldu.

Amazon’un yasayı büyük bir şirket olduğu için değil, mevcut rakiplerin büyümesini ve yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engelleyen dışlayıcı bir davranış tarzına giriştiği için ihlal ettiği öne sürülen açıklamada, Amazon’un eylemlerinin hiçbir rakibinin şirketin piyasadaki hakimiyetini tehdit etmemesini sağladığı kaydedildi.

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Açıklamada, Amazon’un kurduğu düzenin her yıl perakende satışlarda yüz milyarlarca doları, büyük ve küçük işletmeler tarafından satılan yüz binlerce ürünü ve yüz milyondan fazla tüketiciyi etkilediği ifade edildi.