ABD'de 20 yaşında kaybolan kadın, 60 yıl sonra başka eyalette bulundu

ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 1962’de 20 yaşındayken kaybolan Audrey Backeberg, 62 yıl sonra başka bir eyalette bulundu.

Fotoğraf: The Guardian

TRT Haber’in aktardığına göre Sauk Bölgesi Şerif Ofisi, 1962’de kaybolan Backeberg’in sağ olduğunu belirtti ama hangi eyalette bulunduğunu açıklamadı.

Yürütülen soruşturmaya göre Backeberg’in kaybolmasının suç ya da zorla alıkoymayla ilgisi yok. Backerberg kendi isteğiyle evinden ayrıldı.

Kadının o dönemde eşiyle sorunlar yaşadığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiaları da daha önce kamuoyu tarafından konuşulmuştu.

1962’de annesi ve çocuğuyla yaşayan kadın eşinden şikayetçi olmuş, bir arkadaşının aktardığına göre Wisconsin’den otobüsle Indiana’ya gidip izini kaybettirmişti.

Backeberg’in dosyası, bölgede soğuk vaka dosyalarının yeniden incelenmesi kapsamında dedektif Isaac Hanson tarafından incelendi. Hanson, kayıp kadına ait ipuçlarını Ancestry.com adlı genetik soy araştırma platformu sayesinde buldu.

Kız kardeşinin DNA profili üzerinden ulaşılan veriler, araştırmayı kolaylaştırdı.

Dedektif Hanson, Backeberg’le telefonda konuştuklarını ve kararından pişman olmadıklarını söyledi.