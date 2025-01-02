Britanya’da 52 yıl önce kaybolan kadın bulundu

Britanya’da 16 yaşındayken Coventry’de kaybolan Sheila Fox, 52 yıl sonra bulundu.

Fotoğraf: Guardian

1972’de kaybolan Fox, bugün 68 yaşında ve ülkenin başka bir bölgesinde yaşıyor.

Kaybolduğu dönemde Batı Midlands polisi, Fox’un ailesiyle yaşadığını ve bir erkekle ilişkisi olabileceğini belirtmiş, genç kızın bölgeden ayrılmış olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

TRT Haber‘in aktardığına göre geçen pazar, Batı Midlands polisi yıllar sonra Fox’u bulmak için yeni bir çağrı yaptı. Kayıp olduğu döneme ait bir fotoğraf sosyal medyadan ve internet sitesinden paylaşıldı. Polis, kısa sürede halktan bilgi aldı.

Dünkü açıklamadaysa Fox’un hayatta ve iyi durumda olduğu duyuruldu.

Polis sözcüsü konuya ilişkin şunları söyledi: “Batı Midlands polisi tarihinin en uzun soluklu kayıp soruşturmalarından birinin sonuçlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kaybolduğu döneme ait bir fotoğrafı halkla paylaştık ve saatler içinde gelen bilgilerle kendisine ulaştık.”

Dedektif çavuş Jenna Shaw ise şunları söyledi:

“Elde edebildiğimiz tüm delilleri taradık ve Sheila’ya ait bir fotoğraf bulmayı başardık. Küçük bir ekiple çalışıyoruz ve bu vakayı halkın yardımıyla çözmeyi başaran Dedektif Shaun Reeve’in emeğini takdir etmek istiyorum.

Her kayıp kişinin bir hikayesi var. Aileleri ile arkadaşları bu hikayeyi bilmeyi ve mümkünse sevdikleriyle yeniden bir araya gelmeyi hak ediyor.”