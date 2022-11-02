ABD’de 17 kişiyi katleden okul saldırganına ömür boyu hapis cezası

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018’de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişiyi öldüren Nikolas Cruz, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Parkland’daki okula dört yıl önce düzenlediği saldırıda 14’ü çocuk 17 kişiyi katleden Cruz hakkında, jürinin oy birliğiyle ölüm cezasını önerememesi üzerine final duruşmasından ömür boyu hapis kararı çıktı.

AA’nın haberine göre yargıç Elizabeth Scherer, 24 yaşındaki Nikolas Cruz’un suçunu kabul ettiği 17 cinayetin her biri için şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını açıklayarak davayı sonuçlandırdı.

Yaklaşık 3 aydır devam eden yargılama sonucunda mahkeme jürisi, 13 Ekim’de, şu an 24 yaşında bulunan Cruz’a şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası verilmesini istemişti.

12 kişilik jüri heyetinden 3 kişi, Cruz’un akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde görüş belirterek idam cezasına karşı çıkmıştı.

17 ayrı suçlamadan idam veya ömür boyu hapis cezası ile yargılanan Cruz’a ölüm cezası verilebilmesi için Florida yasalarına göre, kararın jüri tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyordu.