ABD ve Ukrayna nadir toprak elementleri anlaşmasını imzaladı

ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri anlaşması imzalandı.

Trump ve Zelenski 26 Nisan’da Roma’da Papa Francis’in cenazesinde görüşmüşlerdi. Fotoğraf: Beyaz Saray

ABD Başkanı Donald Trump şubatta Ukrayna’nın nadir toprak elementlerini istediğini söylemiş ve bunu ABD’nin Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık yardımının bir karşılığı olarak tanımlamıştı.

Ancak Trump’ın Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle tartışmasının ardından görüşmeler durmuştu.

Süreçte iki ülkenin görüşmeleri sonucunda 18 Nisan’da nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, anlaşmayı imzalamak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gitmişti.

Bugün imzalanan anlaşmayı ABD Hazine Bakanı Scott Bessent duyurdu.

Bessent, ABD ile Ukrayna arasında ‘ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu’nun kurulmasını sağlayan bir ticaret anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Bakan açıklamasında “Bu anlaşma Rusya’ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna’yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

Ukrayna için bu anlaşma, Rusya’ya karşı savaşında ABD’nin gelecekteki askeri yardımlarına erişimini sağlamanın anahtarı olarak görülüyor.

ABD’yse teknoloji yarışında önemi kritik nadir toprak elementleri konusunda Çin’e bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.