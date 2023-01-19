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Yaramazlara biraz batar!

ABD: Türkiye saygın bir müttefik

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye’yi saygın bir müttefik olarak gördüklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

Günlük basın toplantısında konuşan Jean-Pierre, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili tutumu hakkındaki bir soru üzerine, Türkiye hükümetinin bu konuda bir açıklama yapmasının doğru olacağını söyledi.


“Türkiye’yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz” diyen Jean-Pierre, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya olabilecek en kısa sürede katılımlarını desteklediklerini, daha önce de iki ülke yönetimiyle bu kapsamda görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

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