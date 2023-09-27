ABD tarihinde ilk: Biden, otomotiv işçilerinin grevine katıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikasının 12’nci gününe giren grevine katıldı. Biden, ABD tarihinde bunu yapan ilk başkan.

Fotoğraf: Twitter

VoA Türkçe’nin haberine göre Michigan’a uçağıyla giden Biden’ı havaalanında UAW sendikasının başkanı Shawn Fain karşıladı. Biden ve Fain, Detroit’in batısındaki bir banliyöde bulunan General Motors firmasına ait oto yedek parça dağıtım deposuna gitti.

Biden, buradaki konuşmasında UAW mensubu işçilerin yüzde 40 oranında maaş zammı alması gerektiğini söyledi: “Şirketlerin başı dertteydi ama şimdi durumları çok iyi. Bilin bakalım bu ne demek? Sizin durumunuz da çok iyi olmalı. Kazandığınızı hak ettiniz. Şu anda aldığınız maaştan çok daha fazlasını hak ediyorsunuz.”

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UAW Başkanı Shawn Fain de Biden’ın ziyaretini ‘tarihi bir an’ olarak tanımladı. Otomotiv firmalarının CEO’larını kazancı toplayıp işçilere ‘kırıntılar için savaşmak zorunda bırakmakla’ suçlayan Fain, “Bugün buraya yanımızda durmak amacıyla geldiğiniz için teşekkürler. Başkanın işçi sınıfının yanında olacağını biliyoruz” dedi.

ABD tarihinde bir ilk

ABD başkanlık ve çalışma hayatı tarihi uzmanları, görev başındaki bir başkanın devam etmekte olan bir greve destek vermesinin geçmişte bir örneği olduğunu hatırlamadıklarını söylüyor.

Uzmanlar, Franklin D. Roosevelt ve Harry Truman gibi sendika destekçisi başkanların dönemlerinde bile böyle bir desteğe rastlanmadığını kaydediyor.

Theodore Roosevelt, 1902 yılındaki tarihi bir kömür grevi sırasında işçi liderlerini ve maden işletmecilerini Beyaz Saray’a davet etmiş ve bu karar, o dönemde işçi sendikalarına nadiren açılan bir kucak olarak değerlendirilmişti.

Kongre üyeleriyse sendikalarla dayanışma ifadesi olarak grevlere katılıyor. 2020 yılında Demokrat Parti önseçim kampanyaları sırasında Biden ve diğer aday adayları, Las Vegas’ta yüzlerce kumarhane çalışanının grevine katılmıştı.

Ancak işçi haklarıyla ekonomi, tedarik zincirleri ve gündelik yaşamın diğer unsurları arasında bir denge kurmak zorunda olan görev başındaki başkanlar, Biden’a kadar, grev anlaşmazlıklarından uzak durmayı tercih etmişti.