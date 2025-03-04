'ABD tarifeleri' etkisi: Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD’nin Kanada ve Meksika’ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin’e uyguladığı tarifeyi artırmasıyla karışık seyrediyor.

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Dünkü verilere göre Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 50,3’le piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesine rağmen sektörün genişlediğini gösterdi.

S&P Global’in açıkladığı imalat sanayine ilişkin nihai PMI verilerine göre de imalat sektörü PMI şubatta 52,7’yle tahminlerin üzerinde. Endeks, art arda ikinci ayda imalat sektöründe genişlemeye işaret ederken 32 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Fed’in yılın ilk faiz indirimine haziranda gideceği ve politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Ekonomik belirsizliklerin güvenli liman varlıklara talebi artırmasıyla ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi düşüşünü sürdürerek yüzde 4,15’e inerken dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 106,6 seviyesinde dengelendi.

Dün yüzde 1,1 yükselişle 2 bin 891 dolardan kapanan altının ons fiyat, şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 890 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatıysa güne önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 71 dolardan başladı.

New York Borsası’nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,76, Nasdaq endeksi yüzde 2,64 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,48 düştü. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa Birliğinin (AB) savunma harcamalarını artıracağını yönelik beklentiler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Alman savunma tedarikçisi Hensoldt’un hisseleri yüzde 22,3 ve İtalyan Leonardo’nun hisseleri yüzde 16’dan fazla değer kazandı. Fransız Dassault Aviation’ın hisseleri yüzde yaklaşık yüzde 14,8 ve İsveç’in Saab hisseleri yüzde 11,6 arttı.

Fransa’nın Thales ve İngiltere’nin BAE Systems hisseleri de sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 14,6 arttı. Alman silah üreticisi Rheinmetall hisseleriyse günü yüzde 13,7 değer kazanarak günü tamamladı.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70, Almanya’da DAX 40 yüzde 2,64, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,09 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07 yükseldi. DAX 40 endeksi ve FTSE 100 endeksi kapanışta rekor kırdı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Güney Kore’de Kospi yüzdeyse yatay seyretti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00: Avro Bölgesi, ocak ayı işsizlik oranı

14.30: Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru

14.30: Türkiye, aralık ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

Ne olmuştu?

ABD, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin’den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulamasının bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Öte yandan Trump, Truth Social hesabından şunları söyledi:

“ABD’nin büyük çiftçilerine: ABD içinde satılacak çok sayıda tarım ürününü üretmeye hazırlanın. 2 Nisan’da dışarıdan gelen ürünlere tarifeler uygulanacak.”

Son olarak Trump’ın Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle tartışmanın ardından ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımları da geçici olarak askıya alındı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada’nın bugünden itibaren ABD’den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.