Gram altın güne nasıl başladı? – 4 Mart 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 3.386,952 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.889,67 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.386,952 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 3.386,952 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.889,67 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.386,952 lira seviyesinde ilerliyor.
Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, 7 Ekim’de İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.
Son yıllarda “arka beden” estetiği en çok talep edilenler arasında yer alıyor. Karın germe, yağ çekme (liposuction) ve meme estetik ameliyatları önden estetik görünüm için yapılıyor. Arka görünüm içinse popo, bele el atılıyor.
Gram altın haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 191 liradan işlem görüyor.
ABD’nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlayan protestolar üçüncü gününde. Ulusal Muhafızların da sahaya indiği kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor.
Japonya’nın Okinava Adası’ndaki Amerikan Kadena Hava Üssü’nde meydana gelen patlamada dört Japon askeri yaralandı.