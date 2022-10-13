ABD: Suudi Arabistan’ın kararı Rusya’ya askeri destekle eş değerdir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının Rusya’ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek sağlamakla eş değer olduğunu söyledi.

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Kirby, Zoom üzerindeki brifingde, ABD’nin dış politikasına ilişkin gazetecilere bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

AA’nın haberine göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol kararının ardından Suudi Arabistan’la tırmanan gerginliğe değinen Kirby şunları dedi:

“Ukrayna savaşında, hiçbir ülkenin Rusya’ya manevi, askeri ya da ekonomik destek vermesini istemiyoruz. OPEC+’nın aldığı karar, kesinlikle bir ekonomik destekti. Ayrıca bu karar, Putin’e bir rahatlama verdiğinden ve Putin’in savaş mekanizmasına katkı sağladığından askeri ve manevi destek kategorisindedir.”

Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan’ın Rusya’nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD’nin Suudi Arabistan’la ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.