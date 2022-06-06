ABD, Rus milyarder Abramoviç’in iki uçağına el koyuyor

ABD’de bir mahkeme, Rusya’ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya’ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç’e ait ABD yapımı iki uçağa el konulmasına izin verdi.

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New York Güney Bölge Mahkemesi’nin açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına yanıt olarak ABD Ticaret Bakanlığı’nın Rusya’ya ihracat kontrolleri ile lisans gereklilikleri getiren çeşitli yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.

Bu yaptırımların ABD yapımı uçak ve uçak parçalarına yönelik genişletilmiş yasakları da içerdiği belirtilen açıklamada, Abramoviç’in iki uçağının yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya’ya izinsiz uçtuğu kaydedildi.

Açıklamada, Abramoviç’in Boeing 787-8 ve Gulfstream G650ER uçaklarına el konulmasına izin verildiği yazıldı.

Söz konusu uçakların bir dizi paravan şirket üzerinden Roman Abramovich’e ait olduğu belirtilen açıklamada, uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu söylendi.