ABD Ortadoğu’ya ek jet ve savaş gemisi gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran’ın ticari nakliye gemilerine el koyması nedeniyle Ortadoğu’daki önemli su yollarını izlemek için bölgeye ek savaş uçakları ve bir savaş gemisi gönderileceğini açıkladı.

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Dünyadaki ham petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık beşte birinin nakliyesi, İran ile Umman arasında geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’ndan sağlanıyor.

Bu ayın başlarında ABD Donanması, İran’ın Umman Körfezi’nde iki ticari tankere el koymasını önlemek için müdahale ettiğini açıklamıştı.

Mayıs ayında Beyaz Saray, Biden yönetiminin bölgede yeni hamleler yapacağını açıklamıştı. Ancak Beyaz Saray yetkilileri içeriğe dair daha fazla bilgi vermemişti.

Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh gazetecilere, “Pentagon, bölgedeki varlığımızın yanısıra Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suları izleme yeteneğimizi artırıyor” dedi.

İlave jetlerin tam olarak nereye yerleştirileceği ve bölgede ne kadar kalacağı açıklanmadı.