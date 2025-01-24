ABD mahkemesi: Filler insan olmadığı için hak talep edemez

ABD’nin Colorado eyaleti Yüksek Mahkemesi, hayvanat bahçesinde tutulan beş filin serbest bırakılmasına ilişkin davada ‘filler insan olmadığı için hak talep edemeyeceğine’ hükmetti.

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ABD basınındaki haberlere göre Colorado’daki Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi’nde beş Afrika filinin esaret altında tutulduğu gerekçesiyle uygun bir barınağa taşınması için 2023’te mahkemeye dava açıldı.

Davayı açan hayvan hakları savunucusu grup Nonhuman Rights Project (NRP), bir kişinin yasadışı hapis cezasına veya süresiz tutukluluğa itiraz etmesine izin veren ‘habeas corpus’ başvurusunu filler adına yapmak istedi.

NRP üyeleri, yedi hayvan biyoloğundan aldıkları bilgilere atıfta bulunarak, fillerin son derece sosyal ve zeki hayvanlar olduğunu, empati ve farkındalık gibi insanlarla bilişsel yetenekleri paylaştığını belirtti.

Fotoğraf: Pexels

Grup, fillerin hayvanat bahçesi gibi yerlere hapsolduklarında travma, beyin hasarı ve kronik stres yaşadıklarını öne sürerek serbest bırakılmalarını talep etti.

Colorado Yüksek Mahkemesi, ‘habeas corpus’ başvurusunun ‘sadece insanlar için geçerli olduğunu, hayvanlar için geçerli olmadığını’ belirten bölge mahkemesinin kararını onadı.

Mahkeme, ne kadar bilişsel, duygusal veya sosyal açıdan uyumlu olursa olsun hayvanlar için bu başvurunun yapılamayacağını, hayvanların hak talep edemeyeceğini belirterek, fillerin serbest bırakılması talebini reddetti.

NRP, kararı adaletsiz buldu

Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi yetkilisi, grubun fillerle ilgili iddialarını reddederek, fillere önemli bir bakım hizmeti sunulduğunu savunarak açılan davayı ‘anlamsız’ olarak nitelendirdi.

NRP üyeleri ise mahkemenin kararını adaletsizlik olarak yorumlayarak, hayvanların özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Söz konusu hayvan hakları grubu, daha önce de New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir filin serbest bırakılması için dava açmış ancak mahkeme benzer gerekçeyle davayı reddetmişti.