Zimbabve’de en az 100 fil susuzluktan öldü

Zimbabve’de kuraklık nedeniyle Hwange Ulusal Parkı’nda en az 100 fil susuzluktan öldü.

Fotoğraf: Temsili (Pixabay)

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu’nun (IFAW) yayımladığı raporda, El Nino ve iklim değişikliğinin etkisiyle yükselen sıcaklıkların, Hwange Ulusal Parkı’ndaki su kaynaklarının kurumasına yol açtığı belirtildi.

AA’nın rapordan aktardığına göre kuraklık nedeniyle parkta bulunan en az 100 filin öldüğü kaydedildi.

Hwange Ulusal Parkı’ndan yapılan açıklamada da yaklaşık 45 bin file ev sahipliği yapan parktan herhangi bir büyük nehir geçmediği için hayvanların su ihtiyaçlarının büyük oranda sondaj kuyularından karşılandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, parktaki güneş enerjisiyle çalışan 100’den fazla sondaj kuyusunun hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı, bu durumun özellikle, büyük miktarlarda su tüketen fil türü için ölümcül olduğu ifade edildi.