Botsvana'nın şakası yok: Almanya'yı 20 bin fil göndermekle tehdit etti

Dünyanın en yoğun fil nüfusuna sahip ülkesi Botsvana’nın Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, fil avcılığını önlemek için av malzeme satışına kısıtlama getirmek isteyen Almanya’yı 20 bin fil göndermekle tehdit etti.

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Bild gazetesine konuşan Masisi, 130 bin filin yaşadığı Botsvana’daki koruma çabalarının fil nüfusunda patlama yarattığını söyledi. Fil sürülerinin mülklere ve mahsullere hasar verip insanların ölümüne yol açtığını söyleyen Masisi, “Berlin’de oturup Botsvana’daki meselelerimiz hakkında fikir sahibi olmak çok kolay” dedi.

Botsvana mevcut fil nüfusunu azaltmak için Angola’ya 8 bin fil yollamıştı. Masisi Almanya’ya fil gönderme tehdidinin bir şaka olmadığını hayır cevabını da kabul etmeyeceklerini belirtti.

Botsvana’da fil avcılığı

Dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana’da fil avcılığı 2014’te yasaklanmıştı. Yasak fil nüfusundaki patlama ve yerel halkın isteğiyle 2019’da kaldırıldı.

Alman Çevre Bakanlığı, Afrika ülkelerine av malzemesi ihtiyacına kısıtlama getirilmesi için bir girişimi gündeme getirmişti.