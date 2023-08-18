ABD: Kuzey Kore’yle ön koşulsuz görüşmeye hazırız

Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’la katılan Türkiye, 3’üncü eleme turunun ardından Polonya’yla birlikte en fazla ülke puanı toplayan ülke oldu.