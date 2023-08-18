ABD: Kuzey Kore’yle ön koşulsuz görüşmeye hazırız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin, Kuzey Kore’yle ön koşul olmaksızın Kore Yarımadası’nın nükleer silahsızlandırılması konusunda görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Kirby, Kyodo News’e verdiği röportajda, Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin ön koşulsuz görüşme tekliflerine olumlu yanıt vermediğini ancak teklifin hala geçerli olduğunu belirtti.
Kirby, “Kuzey Kore ile masaya oturup ön koşulsuz müzakereye hazırız” dedi.
Kirby, bölgesel güvenliği sağlamak adına daha önce faaliyetlerde bulunduklarını ve gerekli görülmesi halinde bu faaliyetleri tekrarlayabileceklerini vurguladı.