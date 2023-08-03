Kuzey Kore’ye geçen ABD’li asker gözaltında

Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, Kuzey Kore sınırını ‘izinsiz ve isteyerek’ geçtiği açıklanan ABD’li asker Travis King’in gözaltına alındığını doğruladı.

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BBC’nin haberine göre BM Komutanlığı, ABD’li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore‘den bilgi talep ettiğini ve gelen ilk yanıtta King’in gözaltına alındığının bildirildiğini aktardı.

Pyongyang’ın konuya ilişkin nasıl bir karar alacağı hakkında ayrıntı verilemeyeceğini kaydeden BM Komutanlığı ‘ABD’li askeri evine gönderme çabalarına müdahale etmek istemediğini’ bildirdi.

Görüşmeler, 1950-1953 Kore Savaşı’nda imzalanan ateşkeste belirlenen Ortak Güvenlik Bölgesi üzerindeki iletişim hattı sayesinde yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore’ye Travis King hakkında ‘diplomatik kanallardan çağrı iletildiğini ama Kuzey Kore’nin bu çağrıya henüz yanıt vermediğini’ söyledi.

Ne olmuştu?

Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, ABD’li bir sivilin ‘izinsiz ve isteyerek’ Kuzey Kore sınırını geçtiğini duyurmuştu.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King’in asker olduğu, Güney Kore’de gece kulübünde bir sivili dövmek ve polis aracını tekmelemek suçundan iki aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti.

King’in, 10 Temmuz’da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss askeri üssüne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havaalanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri dönen King’in, daha sonra havaalanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom’a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.