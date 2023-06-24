ABD istihbaratı Covid-19’un laboratuvardan çıktığına dair ‘doğrudan kanıt’ bulamadı

ABD’de yayımlanan yeni istihbarat raporunda Covid-19 virüsünün Çin’deki Vuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı’ndan (WVI) sızdığına ilişkin doğrudan kanıt bulunamadığı kaydedildi.

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) tarafından hazırlanan raporda, virüsün bir laboratuvar sızıntısı olup olmadığına dair şüphelerin elenemeyeceği ancak salgının kökeninin henüz keşfedilemediği belirtildi.

AA’nın haberine göre raporda, WVI’da yapılan çalışmalarda 2002-2003’te şiddetli akut solunum sendromu (SARS) salgınına yol açan koronavirüse aynı türdeki başka bulaşıcı ve ölümcül virüslerin genetik parçaları eklenerek hayvanların üzerinde deneyler yürütüldüğü ancak Covid-19’a neden olan virüs üzerinde herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ifade edildi.

Konuyu inceleyen ajansların neredeyse tamamının virüsün ‘genetik olarak tasarlanmadığı’ görüşünde olduğu kaydedilen raporda, salgının çıktığı dönemlerde WVI’daki çalışanların hastalanmasının hem virüsün kökeni hakkındaki hipotezleri desteklemediği hem de hastalığın bazı semptomlarının Covid-19’la tutarlı olmadığı bildirildi.